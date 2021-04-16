РИАМО - 16 апр. Самое большое количество случаев коронавирусной инфекции за сутки зафиксировали в Мытищах (43) и Пушкине (42), всего за сутки в Подмосковье выявили 595 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

По 41 случаю инфицирования коронавирусом зафиксировали в Красногорске и Сергиевом Посаде, по 36 – в Балашихе и Люберцах, 34 – в Королеве, 30 – в Ленинском округе, 28 – в Одинцове, 19 – в Домодедове, 18 – в Наро-Фоминске, 17 – в Воскресенске, 16 – в Рузе, 15 – в Богородском округе, по 14 – в Жуковском, Подольске и Раменском, 13 – в Долгопрудном, по 12 – в Лобне и Электростали.

Еще по десять случаев Covid-19 было выявлено в Клину и Шатуре, девять – в Орехово-Зуеве, восемь – в Реутове, семь – в Серпухове, по шесть – в Истре и Химках, по пять – в Дмитрове и Коломне, по четыре – в Ивантеевке и Щелкове, по три – в Луховицах, Лыткарине, Можайске и Серебряных Прудах, по два – в Озерах, Чехове и Электрогорске, по одному – во Власихе, Волоколамске, Зарайске, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине и Фрязине.

Ни одного случая коронавирусной инфекции за сутки не зафиксировали в Бронницах, Дзержинском, Дубне, Егорьевске, Звездном городке, Котельниках, Краснознаменске, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Солнегногорске, Ступине, Талдоме, Черноголовке и Шаховской.

С начали пандемии в Московской области выявили 241 462 случая заболевания. Скончались 5630 человек, выздоровели и выписались 198 691 пациентов.

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