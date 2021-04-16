РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению женщины в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, сообщается на сайте администрации горокруга.

Женщина у дома 6 по улице Терешковой, около дорожного знака «Дом Быта», подобрала, оставленный полимерный сверток с ɑ-пирролидиновалерофеноном (синоним ɑ-PVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой не менее 3,21 грамм. Она незаконно хранила его при себе с целью дальнейшего личного употребления, без цели сбыта, до момента, когда была задержана сотрудниками полиции.

По предъявленному обвинению женщина вину признала. За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, обвиняемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.