РИАМО - 16 апр. Строительство второй очереди гимназии им. Примакова в деревне Раздоры в Одинцовском округе идет по графику, за неделю рабочие практически завершили укрепление конструкций фундамента, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

За неделю динамика строительной готовности составила 0,2%. На объекте сейчас трудятся более 100 рабочих и 21 единица техники.

В рамках строительства первого кампуса продолжается монтаж монолитной опалубки стен цокольного этажа и плиты перекрытия. План на следующую неделю — бетонирование плиты перекрытия цокольного этажа.

Рабочие выполнили план по армированию фундаментной стены второго и третьего кампусов. Теперь они приступают к бетонированию и гидроизоляции. В четвертом кампусе продолжается армирование фундамента. Также строители начали устройство дренажной системы под спортивное ядро стадиона.

Спортивное ядро, котельную и первый кампус планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, остальные три кампуса – в 2022 году. Откроется учебный корпус в сентябре 2023 года.