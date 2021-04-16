РИАМО - 16 апр. По данным опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка, в среднем российской семье нужно 1,3 млн рублей сбережений, чтобы чувствовать себя комфортно. Об этом в пятницу пишет газета «Известия».

«Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно», — говорится в материале.

По данным опроса, около 40% россиян регулярно или время от времени откладывают деньги. В топ-5 городов, где люди занимаются этим чаще всего, вошли Томск, Киров, Красноярск, Хабаровск и Саратов.

Женщины обычно откладывают больше мужчин – 24% дохода против 16% дохода в среднем, при этом они это делают в 1,2 раза чаще мужчин. Также чаще других деньги откладывают люди с высшим образованием и старшего возраста.

Основными целями стали непредвиденные обстоятельства, поддержка детей и отдых. 16% опрошенных планируют вложить отложенные деньги в недвижимость, рублевые банковские вклады и бизнес.

При этом реальные располагаемые доходы россиян уменьшаются. По данным Росстата, в 2020 году они снизились на 3,5%. Соответственно размер накоплений будет снижаться. Многие семьи уже давно не могут позволить себе откладывать деньги, их дохода хватает только, чтобы покрывать расходы на самое необходимое, отметила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

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