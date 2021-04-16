РИАМО - 16 апр. Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предприятие планируют запустить в подмосковной Дубне уже в ноябре 2021 года, сообщает РИА Новости.

Фирма разрабатывает и производит ударные БПЛА «Иноходец» (или «Орион»). Они могут перевозить до 200 кг груза и применялись в Сирии для ликвидации международных террористов. Существуют разведывательные и гражданские версии беспилотника.

«Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», — сказал гендиректор компании.

Инвестиции в проект составят более 4 млрд руб. На заводе появится 1,5 тыс. новых рабочих мест. 900 млн налогов с производства будут ежегодно направляться в бюджет. Площадь завода составит 45 тыс. кв. м, производство будет экологически чистым и бесшумным.

Перед компанией стоят очень жесткие сроки. Новое производство должно закрыть потребности в БПЛА «Иноходец» как со стороны Минобороны, так и других заказчиков. «Орион» способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

Также «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелый ударный БПЛА «Гром».