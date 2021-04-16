РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Следственный отдел по городу Люберцы возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 10 марта 2021 года в вечернее время рабочий совместно с коллегами осуществлял заливку железобетонных конструкций в месте перепада высот строящегося корпуса здания. Вследствие ненадлежащей организации техники безопасности и охраны труда он оступился и упал на землю с высоты 4 м.

После падения рабочие сопроводили мужчину в строительный вагончик, где его положили на кровать и оставили. На место происшествия сотрудники, ставшие очевидцами падения коллеги, не вызвали скорую помощь. Утром пострадавшего мужчину в строительном вагончике обнаружили без признаков жизни.

В настоящее время запланировано проведение ряда следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем опрошены свидетели, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, запрошено заключение Государственной инспекции труда по Московской области.