РИАМО - 16 апр. Центры поддержки бизнеса Подмосковья признали лучшим в России по охвату предпринимателей, они победили в номинации «Максимальный охват», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Результаты подведены Минэкономразвития РФ на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в Калининградской области. Награду вручила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. При определении победителя учитывалось количество МСП в регионе, которым были предоставлены различные меры поддержки. Также внимание обращали на работу в муниципальных образованиях и в онлайн.

«Подмосковные центры «Мой бизнес» за 2020 год предоставили 43 813 услуг субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности. И мы работаем по нескольким направлениям. В том числе консультацию можно получить на горячей линии 0150. Мы видим, что взаимодействие с предпринимателями позволяет дать не только необходимые предпринимателям ответы, но и узнать мнения бизнесменов о мерах поддержки», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что высокая оценка работы в этом направлении очень важна.

Совокупно по всей стране центры «Мой бизнес» оказали более 1 млн консультаций предпринимателям в период распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. Охват уникальных предпринимателей и самозанятых услугами в рамках нацпроекта МСП за два года составил 10% от числа всех МСП.

В подмосковном регионе охват уникальных предпринимателей и самозанятых услугами в рамках нацпроекта МСП за два года составил 12% от числа всех МСП Московской области. В 2021 году планируется достигнуть отметки в 15%.