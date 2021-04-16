РИАМО - 16 апр. Центры поддержки бизнеса Подмосковья признали лучшим в России по охвату предпринимателей, они победили в номинации «Максимальный охват», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Результаты подведены Минэкономразвития РФ на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в Калининградской области. Награду вручила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. При определении победителя учитывалось количество МСП в регионе, которым были предоставлены различные меры поддержки. Также внимание обращали на работу в муниципальных образованиях и в онлайн.
Она отметила, что высокая оценка работы в этом направлении очень важна.
Совокупно по всей стране центры «Мой бизнес» оказали более 1 млн консультаций предпринимателям в период распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. Охват уникальных предпринимателей и самозанятых услугами в рамках нацпроекта МСП за два года составил 10% от числа всех МСП.
В подмосковном регионе охват уникальных предпринимателей и самозанятых услугами в рамках нацпроекта МСП за два года составил 12% от числа всех МСП Московской области. В 2021 году планируется достигнуть отметки в 15%.
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