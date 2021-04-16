РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. Все дольщики первых 11 сданных корпусов ЖК «Императорские Мытищи» получили ключи от своих квартир, новоселье отметят 4 тыс. семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер проекта – ГК «Гранель». Общая площадь домов в комплексе, введенных в эксплуатацию, – более 273 тыс. кв м.

Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов отметил, что ЖК «Императорские Мытищи» – полноценный городской жилой микрорайон с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры, благоустройством, различными сервисами и услугами. Весь комплекс занимает территорию 42 га.

«Важные преимущества проекта – малоэтажность и низкая плотность застройки. Это гармоничная среда, соразмерная человеку, позволяет жить комфортно. Расположенные поблизости живописное Пироговское водохранилище с Пироговским лесопарком создают особый микроклимат и благоприятную экологическую обстановку. Большинство домов жилого комплекса уже заселены. После окончания строительства здесь будут жить около 11 тыс. человек», – добавил Нюхалов.

Сейчас в комплексе предлагаются квартиры от 22 до 72 кв м. Стоимость жилья начинается от 2,9 млн рублей. По этой цене можно купить студию площадью 22,2 кв м. Однокомнатные квартиры можно приобрести за сумму от 3,9 млн рублей. Двухкомнатные стоят от 5,3 млн рублей, а трехкомнатные – от 7,2 млн рублей. В отдельных секциях предлагаются квартиры с отделкой. Покупателям доступны практически все виды ипотечных программ.

В ЖК «Императорские Мытищи» (деревня Погорелки, Осташковское шоссе) возводятся 20 жилых домов переменной этажности от 4 до 6 этажей. Общая площадь комплекса – более 500 тыс. кв м. Ближайшая станция метро – «Медведково».

По проекту, среди объектов социальной инфраструктуры – общеобразовательная школа на 1,1 тыс. учащихся, два детских сада на 390 мест, многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, паркинги, офисные помещения, отделения банков, супермаркеты, кафе, молочная кухня, салоны красоты, а также опорный пункт полиции и многое другое.