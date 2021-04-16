РИАМО - 16 апр. Компенсационные автобусы запустят в Москве с 1 мая из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил заместитель директора службы движения ГУП «Мосгортранс» Антон Блохин.

«Для строительства Большой кольцевой линии с 1 мая по 23 мая будет ограничено движение поездов на участке от станции метро «Дубровка» до «Волжской». Для компенсационных перевозок пассажиров «Мосгортранс» традиционно организовывает бесплатные маршруты автобуса», - сказал Блохин.

Он отметил, что автобусы КМ-1 будут следовать от станции метро «Волжская» до «Текстильщиков». Маршрут КМ-2 свяжет станцию «Волжская» с «Дубровкой», автобусы будут проезжать через «Печатники» и «Кожуховскую». Маршрут КМ-3 пройдет от «Печатников» до «Дубровки».

«Прогнозируется большой пассажиропоток на указанном участке. В частности, линией и станциями от «Волжской» до «Дубровки» ежедневно пользуются более 92 тыс. пассажиров, поэтому мы будем задействовать около 200 автобусов особо большого класса вместимости», - подчеркнул Блохин.

Он добавил, что маршрут КМ-1 станет основным, а КМ-3 будет работать только по будням.

Для беспрепятственного движения общественного транспорта будут введены ограничения на дорогах, поэтому автомобилистов попросили заранее планировать маршрут поездки. Среди прочего, в северном путепроводе рядом со станцией МЦД Люблино будет организовано реверсивное движение.

Около закрытых станций метро будут дежурить сотрудники транспортного комплекса, которые помогут пассажирам сориентироваться.

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