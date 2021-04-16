РИАМО - 16 апр. Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что антиковидные ограничения могут быть сняты в ближайшее время, этому способствуют растущие объемы вакцинации от коронавирусной инфекции, передает kp.ru.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», - сказала Голикова в ходе заседания коллегии Минздрава РФ.

При этом она призвала с осторожностью подходить к снятию ограничений, чтобы не растерять достигнутых в борьбе с Covid-19 результатов.

Голикова также отметила, что на сегодня от коронавируса в России вакцинировались свыше 8 млн человек.

«Наша с вами работа по вакцинации населения - это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время», - добавила она.

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