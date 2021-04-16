РИАМО - 16 апр. За последние сутки в Московской области выявили 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 241 462 случая инфицирования.

Жителям Подмосковья напоминают, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.

Ранее в поликлиники Подмосковья поступило еще порядка 180 тыс. доз вакцины от коронавируса. Прививку можно сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных комплексах, пунктах вакцинации в торговых центрах, в центрах «Активного долголетия».

Вакцинация проводится бесплатно. Жителям нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону «122», в поликлинике и МФЦ.

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