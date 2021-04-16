РИАМО - 16 апр. За минувшие сутки в Московской области выздоровели после лечения коронавирусной инфекции 607 человек, с начала пандемии в регионе вылечили 198 691 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в регионе скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии умерло 5630 пациентов.

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения от Covid-19. Прививки делаются бесплатно. Жителям нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлинике или МФЦ.

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