РИАМО - 16 апр. На строящемся участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена продолжается возведение основных конструкций будущей станции «Внуково», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В рамках продления Калининско-Солнцевской линии метро от «Рассказовки» до аэропорта Внуково продолжается устройство основных конструкций станции «Внуково», почти на треть выполнена разработка грунта котлована», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что работы также активно ведутся на второй станции нового участка — «Пыхтино». Там уже завершили разработку грунта, на 30% завершены работы по устройству основных конструкций, заканчивается вынос инженерных коммуникаций.

Общая строительная готовность участка продления Калининско-Солнцевской линии оценивается на 18%.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что готовность основных конструкций 460-метрового метромоста на перегоне между будущими станциями «Пыхтино» и «Внуково» оценивается на 93%.

«На данный момент закончено бетонирование 21 из 22 пролетных строений метромоста – это более 359 т периодической и 280 т преднапрягаемой арматуры, 4000 куб. м бетона. Возведены все его 23 опоры», – сказал Кравцов.

Длина нового участка желтой ветки составит порядка 5 км, не нем разместят две станции – «Пыхтино» и «Внуково». Станция «Внуково» будет подземной, ее полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта.

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