РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. На кладбищах городского округа Люберцы в дни массового посещения организовали пункты выдачи инвентаря и емкостей с песком для благоустройства мест захоронения, сообщил замглавы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

«Ко дням массового посещения кладбищ в Люберцах проведены работы по тестированию и восстановлению подачи технической воды, выставлены дополнительные накопительные баки с водой для технических нужд, организованы пункты выдачи инвентаря и емкостей с песком для благоустройства мест захоронения», – отметил Криворучко.

Он добавил, что в округе произвели санитарную очистку территории, а также воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне.