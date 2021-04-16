РИАМО - 16 апр. В пятницу в Московской области определят 15 победителей ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в Instagram.

Конкурс проводится с 2017 года в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд». Программа нацелена на создание комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

Жители Подмосковья сами выбирают дизайн своего подъезда, от цвета стен до формы светильников. Затем за счет областных и муниципальных средств проводится ремонт подъезда. Самые красивые и оригинальные определяются в ходе голосования на интернет-портале «Добродел».

Всего будут определены 15 победителей в пяти номинациях: «Многоквартирные дома высотной этажности», «Многоквартирные дома средней этажности», «Многоквартирные дома низкой этажности», «Многоквартирные дома, выполненные с участием жителей», «Приз зрительских симпатий».

Жителей подъездов-победителей поощрят турами по подмосковным городам, а также в Сочи, Казань, Тулу и Москву.

«С начала программы уже отремонтировано более 83 тыс. подъездов и, что самое важное, за каждым из них стоят неравнодушные жители. Для нас здесь нет проигравших, каждый дом, каждый подъезд, преобразившийся по программе «Мой подъезд», - это большой вклад в формирование комфортной среды для жителей сейчас и будущих поколений», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Всего в текущем году в регионе отремонтируют более 13 тыс. подъездов многоквартирных домов.