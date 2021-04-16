РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Дорожную разметку начали обновлять после зимы в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске обновляют дорожную разметку после зимы. С установлением постоянных положительных температур воздуха сотрудники подрядной организации начали работы в Путилкове.

Разметку наносят долговечными пластичными материалами. Уже обновлено 10 пешеходных переходов общей площадью 300 кв. м.

Дорожную разметку нанесут на ключевых магистралях и улицах округа. В первую очередь работы проведут возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, парков и других мест массового пребывания людей.