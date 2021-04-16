РИАМО - 16 апр. В Подмосковье проводится областной конкурс «История Победы в стихах. Битва за Москву», за произведения в рамках конкурса проголосовали уже более 20 тыс. человек, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Голосование проводится в социальной сети «ВКонтакте».

«В оргкомитет конкурса поступило свыше 250 работ», — сказал пресс-секретарь подмосковного штаба «Юнармии» Антон Фурсов.

При подведении итогов голосования будут учитывать только голоса жителей России.

Конкурс проводят Военный комиссариат и подмосковное отделение «Юнармии». Победители получат памятные подарки. Заявки на участие в конкурсе принимают до 23 апреля по почте konkurs_ovpr@mail.ru. Голосование продлится до 10 мая.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более 600 человек.