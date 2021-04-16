РИАМО - 16 апр. Столичные дороги и тротуары промоют со специальным шампунем 17 апреля, это уже третья подобная процедура в мегаполисе после зимы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Начало промывки назначено на 12:00. Процедура продлится несколько часов.

«Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут тщательно промыты со специальным шампунем», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что шампунь поможет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, накопившиеся после зимы. Там, где загрязнения нельзя будет промыть мойкой, это сделают вручную.

Используемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.