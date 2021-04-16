РИАМО - 16 апр. На Измайловском острове завершились реставрационные работы Мостовой башни, специалисты установили на вершину постройки воссозданный флюгер в виде двухголового орла — это крайне важная деталь, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы, главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

«Очень важная деталь — флюгер в виде орла. Нашим реставраторам пришлось поднимать все архивы, изучать старинные гравюры, смотреть остатки орда в коломенском музее, смотреть аналоги на других башнях. Сейчас орел займет свое место там, где ему надлежит быть. Этим самым реставрация заканчивается», - сказал Кондрашев.

Он добавил, что перед реставрацией проводились серьезные предварительные исследования. Само здание было укреплено. Воссозданы те элементы, которые были утрачены. Ранее постройка также реставрировалась, но тогда специалисты вносили некоторые изменения в архитектурный облик объекта.

«Эта башня реставрировалась и ранее, особенно в XIX веке, но это была «романтическая» реставрация, когда архитекторы что-то переделывали, исходя из своих представлений об архитектуре старины. Это искажало облик памятника. Сейчас заканчивается двухлетний цикл первой реальной научной реставрации этого объекта», - добавил Кондрашев.

Измайловский остров — бывшая царская усадьба, родовая вотчина Романовых. Башня была частью арочного каменного моста через Серебряный (Измайловский) пруд, по которому в усадьбу въезжали со стороны Владимирской дороги (нынешнего шоссе Энтузиастов). Со временем мост обветшал и в 1767 году был разобран. Сейчас остров входит в состав Московского государственного объединенного музея-заповедника (территория «Измайлово») столичного департамента культуры.