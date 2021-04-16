РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Подольская компания «Степ Пазл» вошла в пятерку лучших российских производителей детских игрушек, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Рейтинг составили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. В нем учли три критерия: код экономической деятельности и его применение при выпуске товара, финансовые результаты и полный промышленный цикл производства.

По итогам прошлого года лучшими в Московской области стали компании «Степ Пазл» из Подольска, «Десятое королевство» из Мытищ, «Звезда» из Лобни. Они вошли в топ-5 по направлению «Игрушки и игры».

В Подмосковье сосредоточено более 70 предприятий, занятых в индустрии детских товаров. Судя по рейтингу, отрасль успешно работает и развивается.