РИАМО - 16 апр. Возгорание произошло в здании жилого дома на Большом Овчинниковском переулке, 10 утром в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По указанному адресу произошла вспышка жировых отложений в вытяжке с последующим горением на площади 3 погонных метра.

«Вспышка была ликвидирована до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - говорится в сообщении.

Из здания вывели 200 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, по указанному адресу находятся стоматологическая клиника и предприятие общепита.