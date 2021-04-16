РИАМО - 16 апр. Вблизи деревни Ширятино Талдомского округа произошел пожар, причиной которого стал поджог сухой травы, лесная охрана и пожарные тушили возгорание пять часов, чтобы спасти деревню и лес, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Дым от пала сухой травы был замечен нашей системой видеомониторинга. На место незамедлительно выехали сотрудники Хотченского участкового лесничества «Мособллеса» и два расчета лесных пожарных «Центрлесхоза». На помощь коллегам прибыли расчеты «Мособлпожспаса» из села Ермолино и города Талдома, а также и добровольная пожарная дружина», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Как рассказал старший участковый лесничий Артем Александров, когда лесничие прибыли на место, полыхало все поле, огонь подбирался к деревне Ширятино. В итоге выгорело поле в 15 га. Огонь шел сплошной стеной, угрожая практически всему 108 кварталу Хотченского лесничества.

Казимир добавила, что спустя два часа после начала возгорания огонь был остановлен на подходах к деревне, а спустя еще три часа — потушена трава и на поле.

«Близость огня к населенным пунктам диктует необходимость задействовать серьезные силы и применять определенную схему тушения. Поэтому огонь всегда сначала отсекают от населенных пунктов, а потом бросают все силы на тушение основного пожара и недопущение его перехода на лесную территорию», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Жителям Подмосковья напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и смежных с ними территориях. Необходимо быть внимательными при обращении с легковоспламеняющимися предметами, не поджигать траву. В случае совершения правонарушения виновным лицам грозит штраф.