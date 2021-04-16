РИАМО - 16 апр. С 1 мая в Московской области стартует сезон борьбы с ядовитым растением борщевик Сосновский, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Борьба с борщевиком в этом году в регионе начнется с 1 мая. Перед началом сезона проводятся выездные совещания на территориях, пораженных этим опасным растением. Первые выезды состоялись в Талдомский и Дмитровский городские округа», –сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Специалисты проведут осмотры наиболее зараженных земельных участков. Кроме того, будет проведен инструктаж по работе в мобильном приложении, используемом всеми подрядными организациями и муниципальными бюджетными учреждениями.

Это приложение позволяет обеспечить единообразие проведения работ. Например, фотографируют этапы проведения мероприятий на земельном участке. Затем формируют траекториюдвижения техники по участку.

«Работа с приложением позволяет сотрудникам министерства и администраций городских округов осуществлять контроль качества на всех этапах проведения работ», – подчеркнул глава Минсельхозпрода региона.

В этом году в Московской области планируют обработать 16 тыс. га земли в 52 городских округах Подмосковья.

Борщевик Сосновского - крупное травянистое растение. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.