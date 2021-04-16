РИАМО - 16 апр. С 1 мая в Московской области стартует сезон борьбы с ядовитым растением борщевик Сосновский, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Специалисты проведут осмотры наиболее зараженных земельных участков. Кроме того, будет проведен инструктаж по работе в мобильном приложении, используемом всеми подрядными организациями и муниципальными бюджетными учреждениями.
Это приложение позволяет обеспечить единообразие проведения работ. Например, фотографируют этапы проведения мероприятий на земельном участке. Затем формируют траекториюдвижения техники по участку.
«Работа с приложением позволяет сотрудникам министерства и администраций городских округов осуществлять контроль качества на всех этапах проведения работ», – подчеркнул глава Минсельхозпрода региона.
В этом году в Московской области планируют обработать 16 тыс. га земли в 52 городских округах Подмосковья.
Борщевик Сосновского - крупное травянистое растение. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.
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