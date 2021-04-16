РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Жителям Люберец необходимо быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, так как железная дорога является зоной повышенной опасности, сообщили в управлении транспорта и организации дорожного движения администрации округа.

В 2020 году на железнодорожной инфраструктуре в черте городского округа погибли 23 человека. С начала 2021 года уже погибли 7 человек. Основная причина гибели людей на железной дороге – проход на пути в несанкционированных местах.

Так, 1 апреля в 01:10 вблизи платформы Красково поезд насмерть сбил мужчину и женщину 1986 года рождения. При приближении к платформе машинист поезда заметил двух людей, пытающихся забраться на нее в неприспособленном для этого месте, но экстренное торможение не позволило избежать наезда.

Необходимо помнить о том, что железная дорога – зона повышенной опасности. Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы. Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора.