РИАМО - 16 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сергиево-Посадском городском округе подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник в подвальном помещении арендованного им дома, расположенного в городе Хотьково, оборудовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. Для этого он закупил химические реактивы, ингредиенты и необходимое оборудование», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские обнаружили и изъяли порошкообразное вещество светлого цвета, канистры с жидкостью, различные колбы, электронные весы, магнитную мешалку и вакууматор с прозрачным упаковочным материалом.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном массой более 400 гр. Задержанный пояснил, что изготовил партию наркотиков, которую хранил для последующего сбыта потенциальным покупателям.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.