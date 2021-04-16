РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. В четыре раза увеличится мощность наливной станции нефтепродуктов в Подольске после реконструкции, которую планируют завершить в третьем квартале текущего года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Инспекторы Главгосстройнадзора начали плановую проверку хода реконструкции наливной станции нефтепродуктов «Новоселки» в сельском поселении Лаговское городского округа Подольск. Строительство идет по графику. Завершить его планируют в третьем квартале текущего года.
Наливная станция «Новоселки» включает здания и сооружения, которые образуют технологический комплекс для приема, хранения и налива в автоцистерны нефтепродуктов.
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