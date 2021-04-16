РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. В четыре раза увеличится мощность наливной станции нефтепродуктов в Подольске после реконструкции, которую планируют завершить в третьем квартале текущего года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали плановую проверку хода реконструкции наливной станции нефтепродуктов «Новоселки» в сельском поселении Лаговское городского округа Подольск. Строительство идет по графику. Завершить его планируют в третьем квартале текущего года.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу подпорной стены, технологического трубопровода, емкостей РВСП-5000 кв м и монтажу наружных инженерных сетей и оборудования. После реконструкции грузооборот станции увеличится с 561 тыс. т до 2,5 млн т в год. Застройщиком выступает ООО «Лукойл-Транс», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Наливная станция «Новоселки» включает здания и сооружения, которые образуют технологический комплекс для приема, хранения и налива в автоцистерны нефтепродуктов.