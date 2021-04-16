РИАМО - 16 апр. Транспортная полиция совместно с ФСБ пресекла контрабанду в Россию табачных изделий арабских производителей, задержаны трое подозреваемых, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, 42-летний житель Ростова-на-Дону совместно с соучастниками переправили немаркированную табачную продукцию из стран Аравийского полуострова на территорию России. Поставки шли через Юго-Западную Азию.

«В ходе спецоперации фигурант был задержан с поличным в городе Москве при реализации 40 т контрабандной продукции и получении за нее 800 тыс. долларов США. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Москвы, Алтайского края, Новосибирской и Самарской областей, задержаны двое его сообщников», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков в домах подозреваемых изъяли более 5,5 млн рублей, вырученных от осуществления противоправной деятельности. На складах контрабандистов также нашли 120 т контрабандных табачных изделий рыночной стоимостью 2,4 млн долларов.

«По предварительным данным, ущерб бюджету Российской Федерации в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более 450 млн рублей», - отметила Волк.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору и двум его сообщникам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний. Хорошевским районным судом Москвы в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент продолжаются мероприятия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.

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