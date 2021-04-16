РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Стали известны победители турнира по мини-футболу среди детских команд Люберец, соревнования прошли в Томилине на стадионе «Урожай», сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

В традиционном турнире «Пяти стадионов» по мини-футболу среди детских команд (игроки 2008-2009 годов рождения) поучаствовали около 80 детей. Все юные спортсмены занимаются в секциях футбола на стадионах «Урожай», «Балятино», «Труд», «Электрон», «Торпедо».

Лидером турнира стала команда ФК «Урожай». Серебряным призером турнира стала команда ФК «Красково», бронзовым - ФК «Балятино».