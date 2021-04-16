РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении организации по техобслуживанию строений за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 67 млн рублей, это особо крупный размер, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Руководство организации, занимающейся техническим обслуживанием строений на территории Московской области, внесло заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за период 2015-2017 годов и уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 67 млн рублей.

«Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере согласно пунктам «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В настоящее время запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.