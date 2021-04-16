РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Порядка 23,5 тыс. жителей подмосковного Красногорска сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в медучреждениях, мобильных пунктах и на предприятиях.

Чтобы организовать выезд бригады медиков, можно обратиться напрямую в поликлинику либо в отдел содействия здравоохранению администрации округа: 8(495)563-44-37.

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