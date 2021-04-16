РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Жители подмосковного Красногорска смогут сдать ненужные газеты и журналы в молодежном центре с 20 по 26 апреля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Пункт приема макулатуры откроется в молодежном центре. Акция состоится в рамках областного экомарафона «Сдай макулатуру - спаси дерево!».

В период с 20 по 26 апреля можно принести ненужную бумагу, газеты, книги, журналы, архивы, документы на конфиденциальное уничтожение.

По итогам марафона в зависимости от количества макулатуры каждому муниципалитету будут присвоены экобаллы, которые потом можно будет использовать на приобретение деревьев и кустарников для озеленения округа.

Макулатуру принимают с 10:00 до 19:00 по адресу: Красногорск, улица Речная, 20, корпус 1.