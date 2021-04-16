РИАМО - 16 апр. В районе Москворечье-Сабурово в рамках программы реновации сохранят четыре дома, их реконструируют и перепрофилируют, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Четыре дома на юге Москвы будут сохранены, поскольку они обладают архитектурной и культурной ценностью. Расселенные дома расположены по адресам: Каширское шоссе д. 68, корп. 1, д. 70, корп. 1, и д. 72, корп. 1. Жители дома №66, корп. 1, на Каширском шоссе находятся в стадии переезда. Здания возведены в 1952 и 1954 годах по индивидуальным проектам», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что переселение в дом 7, корпус 2, на Борисовских прудах началось в декабре 2019 года. Три дома на Каширском шоссе полностью расселены.

Всего на юге столицы сохранят 24 дома по программе реновации. Это дома в районах Даниловский, Нагатино-Садовники, Донской, Нагорный, Москворечье-Сабурово.

В Южном округе в программу реновации включили 378 домов, подобраны 44 стартовые площадки. В Москворечье-Сабурове расселят 11 домов, где живут более 1,5 тыс. человек.