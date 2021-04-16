РИАМО - 16 апр. Почки растений могут стать ингредиентами различных блюд, например, можно обжарить почки березы с гречкой и белыми грибами, сообщил шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.

Почки дикорастущих растений могут разнообразить рацион россиян и дать редкие питательные элементы, которых не хватает организму в течение года.

«В апреле можно использовать почки деревьев: почки березы содержат большое количество витамина С, а после зимы это необходимо организму. Тополиные почки также богаты витамином С и смолами, которые организму очень полезны. Что касается почек березы, в мае-июне их уже нельзя будет использовать, они будут давать горчинку», – сказал Колодяжный в эфире радио Sputnik.

По его словам, из почек можно сделать весенние закуски, добавлять их в хлеб или гарнир. Например, замоченные почки березы можно пожарить на сливочном масле вместе с гречкой и грибами.

«Желательно есть почки в умеренных количествах: в большом количестве любое лекарственное растение наносит вред. Собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов», – объяснил Колодяжный.

Чтобы убрать горечь и лишние смолы из почек, которые переросли, их можно замочить на 15-20 минут в горячей воде.

Помимо почек, в пищу можно употреблять и множество других диких растений. Из рогоза, более известного как камыш, делают хлеб, закуски, маринуют его. Можно есть звездчатку среднюю. Она растет буквально под ногами.