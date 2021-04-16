РИАМО - 16 апр. В столице вылечился от коронавируса еще 1901 человек, с начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 968 682 человека, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2476 случаев коронавируса. Было госпитализировано 1045 пациентов.

Скончались за сутки 57 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерли 17 528 человек с Covid-19.

В Москве проводится вакцинация от коронавируса. Ежедневно работают 100 стационарных прививочных пунктов и выездные точки вакцинации.

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