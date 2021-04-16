РИАМО - 16 апр. Пожарные помогли ликвидировать последствия автоаварии на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
В результате происшествия один из водителей оказался зажат в кабине авто. Чтобы помочь ему, на место прибыл расчет пожарно-спасательного отряда №204 ГКУ «ПСЦ».
Пожарные деблокировали пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. После этого мужчину передали наряду скорой помощи.
Благодаря грамотным действиям пожарных последствия ДТП были ликвидированы в кратчайшие сроки.
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