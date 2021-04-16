РИАМО - 16 апр. Пожарные помогли ликвидировать последствия автоаварии на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Вечером 15 апреля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение, что в ходе дорожно-транспортного происшествия по адресу: улица Катукова, дом 1, произошло столкновение двух грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.

В результате происшествия один из водителей оказался зажат в кабине авто. Чтобы помочь ему, на место прибыл расчет пожарно-спасательного отряда №204 ГКУ «ПСЦ».

Пожарные деблокировали пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. После этого мужчину передали наряду скорой помощи.

Благодаря грамотным действиям пожарных последствия ДТП были ликвидированы в кратчайшие сроки.