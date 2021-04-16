РИАМО - 16 апр. За минувшие сутки в столице выявили 2476 новых случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в Москве выявили 1 058 699 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы». В столице уже полностью привились более 820 тыс. человек.

За минувшие сутки в 84 регионах РФ выявлено 8 995 новых случаев коронавируса. При этом в 13% случаев не было клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 397 летальных исходов, полностью выздоровели 9 109 человек.

С начала пандемии выявлено 4 684 148 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 104 795 летальных исходов, выздоровели 4 310 557 человек.

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