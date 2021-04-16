РИАМО - 16 апр. 200 млн человек совершили поездки по Московским центральным диаметрам с момента их открытия в 2019 году, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Успешность проекта можно оценить по его полезности для жителей. Пассажиропоток на диаметрах восстановился быстрее, чем на любом другом виде транспорта. Это позволяет нам говорить, что мы двигаемся в нужном направлении», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в поездах МЦД созданы все условия для комфорта пассажиров. Кроме того, жители и гости столицы могут экономить на поездках по МЦД с помощью новой билетной системы.

В прошлом году был полностью обновлен парк поездов. Кроме того, открыто 15 новых вокзалов. В текущем году заработают еще 12.

МЦД – новый вид городского транспорта. Это целая сеть связанных железнодорожных маршрутов, которые, по сути, образуют линии наземного метро.

Запущены первые диаметры: МЦД–1 (Одинцово – Лобня) и МЦД-2 (Нахабино – Подольск).

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся 21 ноября 2019 года.

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