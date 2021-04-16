РИАМО - 16 апр. Перед главным офисом авиакомпании Turkish Airlines в Москве на Валовой улице в пятницу вновь собралась огромная очередь из людей, которые хотят вернуть деньги за ранее купленные билеты, передает корреспондент РИАМО.

С 15 апреля до 1 июня Россия приостановила ависообщение с Турцией и Танзанией из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Около сотни людей стоят в очереди, чтобы вернуть деньги за билеты.

Несмотря на то, что не все рады сложившейся ситуации, настроение у людей приподнятое. Многие рассматривают это событие, как возможность отдохнуть в России.

«Конечно, мы с семьей долго планировали свой отдых, но не отчаиваемся. Как только вернем деньги, поедем отдыхать куда-нибудь в Россию», - сказала москвичка Татьяна.

За полчаса очередь в офис компании не уменьшилась. Людей приходит все больше и больше.

Очередь у офиса компании Turkish Airlines в Москве выстраивалась еще и 15 апреля. Люди массово пытаются отказаться от билетов Турцию.

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