РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Алексей Спасский сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции.

«Следуя личному примеру президента, сегодня (16 апреля - ред.) сделал вторую прививку от Covid-19», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в декабре переболел коронавирусом, но антитела снижаются.

«По совету врача, чтобы избежать повторного заражения, принял решение не откладывать прививку на потом», - добавил Спасский.

Вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в медучреждениях, мобильных пунктах и на предприятиях. Чтобы организовать выезд бригады медиков, можно обратиться напрямую в поликлинику либо в отдел содействия здравоохранению администрации по телефону: 8(495)563-44-37.

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