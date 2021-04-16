РИАМО - 16 апр. Диетолог Анна Стародубова рассказала, что взрослому здоровому человеку можно выпивать в день не более 1-2 стаканов березового сока, напиток может вызвать расстройство пищеварения и аллергию, сообщает РИА Новости.

«Свежесобранный березовый сок можно использовать в качестве напитка, он обладает сладковатым вкусом и свежим приятным ароматом, но при этом не рекомендуется собирать его с деревьев, растущих вдоль дорог или в черте города», - сказала Стародубова.

Она добавила, что сбор березового сока длится всего около месяца. Сезон начинается в конце марта, а заканчивается в конце апреля-начале мая.

В народной медицине березовый сок широко используется, как средство гигиены – сапонины и дубильные вещества обладают антисептическим свойством. Диетолог отметила, что свежий березовый сок практически не подлежит хранению и может быстро забродить даже в холодильнике.

По ее словам, чрезмерное употребление березового сока может вызвать расстройства пищеварения, вздутие и метеоризм. Еще напиток может вызвать аллергическую реакцию у детей и аллергиков.

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