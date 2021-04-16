РИАМО - 16 апр. Строительство жилого дома в рамках программы реновации началось на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Рабочие приступили к выносу инженерных коммуникаций из пятна застройки и устройству шпунтового ограждения котлована.

«Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году. Строительство ведется на месте ранее снесенной пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры по программе реновации в новостройке по адресу: 5-я Парковая улица, дом 62Б», – сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Шестисекционное здание рассчитано на 377 квартир. Общая площадь дома – почти 22 тыс. кв м. Кроме того, в здании предусмотрена подземная парковка.

В квартирах сделают улучшенную отделку по стандартам программы реновации. Первые этажи предусмотрены под коммерческую недвижимость. Там могут открыться салоны красоты, аптеки, продуктовые магазины, детские центры.

Территорию вблизи жилого дома благоустроят и озеленят.