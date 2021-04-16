РИАМО - 16 апр. В центре столицы трамваи №7 и №9 не могут проехать из-за аварии двух автомобилей на путях на Лесной улице, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«Маршруты временно изменены – вместо Тверской Заставы трамваи ходят до метро «Новослободская», - говорится в сообщении.
По маршрутам трамваем продолжают ходить автобусы. Водителей и пассажиров призвали быть внимательнее.
Сейчас загруженность на дорогах столицы составляет 6 баллов.
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