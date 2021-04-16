РИАМО - 16 апр. В центре столицы трамваи №7 и №9 не могут проехать из-за аварии двух автомобилей на путях на Лесной улице, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Маршруты временно изменены – вместо Тверской Заставы трамваи ходят до метро «Новослободская», - говорится в сообщении.

По маршрутам трамваем продолжают ходить автобусы. Водителей и пассажиров призвали быть внимательнее.

Сейчас загруженность на дорогах столицы составляет 6 баллов.