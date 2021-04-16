РИАМО - 16 апр. Суд приговорил автомобилиста, напавшего на контролера «Московского паркинга», к двум годам лишения свободы условно, также подсудимый должен выплатить пострадавшему компенсацию в размере 50 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе «Московского паркинга».

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Контролер выполнял свои должностные обязанности – фиксировал номера автомобилей на платной парковке. К нему подошел водитель одной из припаркованных машин и начал угрожать, после чего несколько раз ударил и скрылся на своем авто.

Суд признал нападавшего виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Обращаем внимание, что контролеры «Московского паркинга» следят за соблюдением правил на платных парковках, строго следуя своим должностным инструкциям. Все, кто причинит им вред, будут нести ответственность в соответствии с законодательством», – отметили в пресс-службе.

Помимо фотофиксации автомобилей, контролеры обращают внимание на состояние дорожных знаков. Если какие-то из них испорчены, то эта информация оперативно передается в Центр организации дорожного движения.

Контролеры «Московского паркинга» также помогают автомобилистам разобраться в правилах парковки, если на каких-то улицах произошли значимые изменения.