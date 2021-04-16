РИАМО - 16 апр. В весенне-летний период 2021 года в подмосковном Реутове комплексно отремонтируют семь тротуаров для пешеходов, расположенных вдоль основных автомобильных дорог города, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Кроме того, благоустроят пешеходные дороги еще по пяти адресам: проспект Мира – от дома №51 до Северного проезда, улица Строителей – от Лесной до Победы, улица Гагарина – от поликлиники до проспекта Мира, улица Дзержинского (от железнодорожной станции до улицы Комсомольской), улица Победы (с двух сторон) – от Советской до Садового проезда.
Как уточнил замглавы администрации по вопросам градостроительства Владимир Покамин, правительство Московской области дополнительно выделило порядка 13 млн рублей на ремонт тротуаров, не входящих в программу капитального ремонта улиц.
Планируется, что замена дорожного полотна по всем вышеуказанным адресам завершится до конца лета 2021 года.
В рамках муниципальной программы «Народные тропы» в Реутове до конца года благоустроят около 2 км пешеходных дорожек. Они появятся более чем в 15 дворах и на семи общественных территориях в наиболее проходимых местах муниципалитета.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии