РИАМО - 16 апр. В весенне-летний период 2021 года в подмосковном Реутове комплексно отремонтируют семь тротуаров для пешеходов, расположенных вдоль основных автомобильных дорог города, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Исходя из количества обращений жителей на портал «Добродел», в социальные сети, а также на личную почту главы Реутова был определен адресный перечень тротуаров, подлежащих обновлению в 2021 году. В рамках капитального ремонта улиц специалисты дорожных служб городского округа отремонтируют тротуар по улице Некрасова (по четной стороне домов), а также по улице Комсомольской», – отмечается в сообщении.

Кроме того, благоустроят пешеходные дороги еще по пяти адресам: проспект Мира – от дома №51 до Северного проезда, улица Строителей – от Лесной до Победы, улица Гагарина – от поликлиники до проспекта Мира, улица Дзержинского (от железнодорожной станции до улицы Комсомольской), улица Победы (с двух сторон) – от Советской до Садового проезда.

Как уточнил замглавы администрации по вопросам градостроительства Владимир Покамин, правительство Московской области дополнительно выделило порядка 13 млн рублей на ремонт тротуаров, не входящих в программу капитального ремонта улиц.

Планируется, что замена дорожного полотна по всем вышеуказанным адресам завершится до конца лета 2021 года.

В рамках муниципальной программы «Народные тропы» в Реутове до конца года благоустроят около 2 км пешеходных дорожек. Они появятся более чем в 15 дворах и на семи общественных территориях в наиболее проходимых местах муниципалитета.