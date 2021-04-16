РИАМО - 16 апр. Кошачьи лемуры в Московском зоопарке вышли из внутренних зимних вольеров в уличные на Новой территории рядом с Домом приматов, гости зоосада могут наблюдать, как они гоняются за саранчой, сообщается на странице Московского зоопарка в Instagram.

Кошачьи лемуры питаются растительной пищей. Однако они любят погоняться по своему вольеру за саранчой. Возникает ощущение, что лемурам интереснее поймать ловкое насекомое, чем съесть его.

Свое название они получили из-за схожих с кошачьими размерами и походкой. Во внешнем виде лемуров, прежде всего, выделяется хвост – на нем более 10 черных и белых полос, а в длину он может быть более 0,5 м. Лемуры используют хвост для передачи информации. Например, в брачный период самец привлекает им самку, когда активно машет им. Также приматы используют хвост, чтобы держать равновесие и согреваться ночью.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу. Они живут только в южной части острова Мадагаскара и страдают от браконьерства.

После выхода мультфильма «Мадагаскар» их стали заводить как домашних животных. Но это вредно для лемуров, потому что им нужен особенный уход и рацион, а также стая сородичей. Это очень социальные животные.