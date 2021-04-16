РИАМО - 16 апр. Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что работодатель может предоставить дополнительные выходные на майские праздники, передает Федеральное агентство новостей.

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы.

Работодатель может увеличить майские каникулы для своих сотрудников. Нужно лишь составить локальный нормативный акт в произвольной форме.

Такое решение может привести к уменьшению зарплаты. Если инициатива исходит от работодателя, то последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня.

Выходные и праздники в 2021 году: проект Минтруда РФ>>