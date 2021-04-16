РИАМО - 16 апр. Московское областное УФАС России признало компании «Спецдорстрой» и «ТрансДорСтрой» нарушившими закон о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее подмосковное УФАС установило, что в ходе торгов оба участника аукционов отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга.

Фирмы обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

Упомянутые юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего фирмы с 14 мая по 14 декабря 2018 года смогли заключить государственные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним.

Кроме того, они заключили контракт на ремонт внутридворовых территорий Московской области на сумму более 250 млн рублей.