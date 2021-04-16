РИАМО - 16 апр. На Судостроительной улице в столице планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: Судостроительная улица, владение 18, корпус 41.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на земельном участке площадью 0,93 га может появиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Проект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы.