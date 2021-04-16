РИАМО - 16 апр. Услуги, предоставляемые администрациями округов Троицк и Щербинка Москвы, переведут в электронный вид, уже осенью местным жителям станут доступны новые госуслуги, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в ноябре 2021 года на портале mos.ru могут появиться две новые услуги для жителей округов — уведомление о соответствии (несоответствии) параметров планируемого строительства объекта ИЖС или садового дома, а также уведомление о соответствии (несоответствии) построенного объекта ИЖС или садового дома.

Работы по переводу в электронный вид услуг администраций городских округов Троицк и Щербинка в Москве в сфере строительства начались в 2019 году. В исключительно электронный вид уже перевели вопросы подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка, выдачи разрешения на строительство и выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее отметил, что работа по цифровизации строительной отрасли в Москве будет продолжена.

«В настоящее время большинство госуслуг в сфере строительства предоставляются в электронном виде. Сегодня застройщики могут оформить любую процедуру от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на ввод через портал mos.ru, который фактически стал единой платформой для получения госуслуг», – подчеркнул Бочкарев.​