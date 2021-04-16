РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Жилтехносервис» Люберец, не передавшему техническую документацию на многоквартирный дом, в удовлетворении требования о признании незаконным постановления Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В сентябре 2020 года Госжилинспекция установила, что «Жилтехносервис» вопреки статье 162 Жилищного кодекса РФ не передал ООО «Моя Жилищная Компания» имеющуюся техническую документацию на дом №4 корпус 1 по Коммунистической улице в Люберцах. По результатам проверки было вынесено постановление об административном правонарушении. «Жилтехносервис» оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Прежняя управляющая компания не согласилась с постановлением и подала в Арбитраж заявление о признании его незаконным и отмене. Однако, изучив представленные доказательства, суд решил отказать в удовлетворении этих претензий.

«Согласно жилищному законодательству, прежняя УК в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления обязана передать новой управляющей организации документы на общедомовые приборы учета, сметы и описи работ, акты проверки инженерных коммуникаций, паспорта готовности к отопительному периоду, списки собственников и нанимателей помещений, проектную документацию, и другое», - пояснила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Она добавила, что без этих документов невозможно обеспечить бесперебойный процесс управления многоквартирным домом. Арбитраж отметил, что доказательств исполнения этой обязанности «Жилтехносервис» не представил, подчеркнула Федина.

Процедура привлечения к административной ответственности была соблюдена, постановление вынесено уполномоченным должностным лицом, в пределах предоставленной компетенции и при наличии достаточных оснований.

В результате Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что вынесенное постановление не подлежит отмене. Требования «Жилтехносервиса» оставлены без удовлетворения.