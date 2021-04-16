РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Жилтехносервис» Люберец, не передавшему техническую документацию на многоквартирный дом, в удовлетворении требования о признании незаконным постановления Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В сентябре 2020 года Госжилинспекция установила, что «Жилтехносервис» вопреки статье 162 Жилищного кодекса РФ не передал ООО «Моя Жилищная Компания» имеющуюся техническую документацию на дом №4 корпус 1 по Коммунистической улице в Люберцах. По результатам проверки было вынесено постановление об административном правонарушении. «Жилтехносервис» оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Прежняя управляющая компания не согласилась с постановлением и подала в Арбитраж заявление о признании его незаконным и отмене. Однако, изучив представленные доказательства, суд решил отказать в удовлетворении этих претензий.
Она добавила, что без этих документов невозможно обеспечить бесперебойный процесс управления многоквартирным домом. Арбитраж отметил, что доказательств исполнения этой обязанности «Жилтехносервис» не представил, подчеркнула Федина.
Процедура привлечения к административной ответственности была соблюдена, постановление вынесено уполномоченным должностным лицом, в пределах предоставленной компетенции и при наличии достаточных оснований.
В результате Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что вынесенное постановление не подлежит отмене. Требования «Жилтехносервиса» оставлены без удовлетворения.
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